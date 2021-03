Albert Heijn XL in Winkelcentrum Woensel in Eindhoven tijdelijk dicht voor ingrijpende verbouwing

Roger Schmidt vindt dat PSV tegen Ajax een hoog niveau heeft bereikt en ziet perspec­tief na goed medisch nieuws

28 februari PSV-trainer Roger Schmidt vond zondag na afloop van de ongelukkige remise tegen Ajax (1-1) niet dat zijn ploeg met 1-1 had verloren. Ajax-trainer Erik ten Hag vond juist dat zijn team met 1-1 had gewonnen. ,,Het was gewoon een gelijkspel”, zei Schmidt. ,,Wat we donderdag en vandaag hebben laten zien was een nieuw level.”