Alberto Bellini in Eindhoven sluit de deuren

In het pand aan de Hooghuisstraat komt de nieuwe herenmodezaak Augusto met Italiaanse mode uit het hoge segment. ,,Ook ons eigen schoenenmerk Alberto Bellini is daar straks gewoon te koop”, vertelt Van Kaauwen.

Niet te combineren

De ondernemer speelde al een tijdje met het idee om te stoppen met de winkel. ,,We verkopen steeds meer via de webshop, die wel gewoon blijft bestaan. Ik krijg het bovendien steeds drukker met mijn werk voor de groothandel en dat valt eigenlijk niet te combineren met een winkel die zeven dagen in de week open is. Na 28 jaar is het best moeilijk om afstand te doen van ‘je kindje’ maar dit voelt als het beste.”