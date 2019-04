Alerte agent springt achter balie vandaan om telefoondief te pakken in Eindhoven

Video Tips voor de meivakan­tie: pony’s kammen in Oirschot, kanoën op de Dommel en meer

13:30 EINDHOVEN - In de tweede week van de meivakantie ligt de verveling op de loer. Na een hele week Fortnite spelen en Netflix bingen wordt het misschien tijd dat de kinderen de deur uit gaan. Gelukkig wordt er genoeg georganiseerd in de regio. Bij Speelboerderij en Camping 'De Steenuil’ in Oirschot bijvoorbeeld.