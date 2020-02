Alex (23) is beveiliger op Stratumseind: ‘Het wakend oog zit in je, of niet’

Nationale Voorleesda­gen met Moppereend in Eindhoven

2 februari EINDHOVEN - De bibliotheek in De Witte Dame aan de Emmasingel is elk weekend een multiculturele smeltkroes. Het café en de aangrenzende kinderleeshoek zit vol met tal van nationaliteiten. Zeker op zaterdag, de slotdag van de Nationale Voorleesdagen. In Eindhoven de internationale.