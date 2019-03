Alex Latumahina vertelt in bieb Eindhoven: 'Zet een tattoo niet in een opwelling’

De ontmoeting met Alex Latumahina is in de centrale bibliotheek in Eindhoven. Iets afspreken over hoe elkaar te herkennen, is niet nodig. Latumahina (45) gaat vertellen over zijn tatoeages. De meest in het oog springende zijn zichtbaar genoeg, op zijn kale schedel en de zijkanten van zijn gezicht. Verrassing: Latumahina blijkt ook een donker jack aan te hebben van Natural Born Sinners, een club voor tattoodragers. Latumahina is president van de club.