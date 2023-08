Algerijns duo verkeerd bezig, één van de twee pikt portemonnee op station Eindhoven

Ergernis in Eindhoven om onkruid, hoog gras en onverzorg­de wijken: ‘Dit moet je niet willen’

EINDHOVEN - Hoog gras, onkruid en overhangende takken. In Eindhoven is niet iedereen blij met het groenonderhoud door de gemeente. Dat gras weinig wordt gemaaid, zien sommigen als een geldkwestie. ,,Probeer daar de hondenpoep maar eens in terug te vinden.”