Aline Zwierstra uit Eindhoven: 'Gemeentesecretaris zijn is cool'

In feite doet ze haar werk al sinds de nazomer van het vorig jaar. Maar op papier is Aline Zwierstra pas sinds begin vorige maand gemeentesecretaris in Eindhoven. Dat zit zo: de 47-jarige Eindhovense werd in juni van het vorig jaar aangenomen als lid van het Eindhovense directieteam, in een rol als verbindingsofficier tussen de politiek en de ambtenarij. Kort na haar aantreden werd toenmalig gemeentesecretaris Marco Wilke volledig vrijgemaakt, in een poging orde op zaken te stellen in het door financiële problemen geteisterde sociaal domein. En werd Zwierstra aangesteld als zijn tijdelijk waarnemer. Maar Wilke keerde uiteindelijk niet meer terug op zijn post: hij vertrok naar Heerlen, lichtelijk teleurgesteld.

Zwierstra had de smaak inmiddels te pakken, solliciteerde als interne kandidaat op de ontstane vacature en werd zoals verwacht aangenomen. ,,Het is een hele mooi baan", zegt ze in haar op kamer op de eerste etage van het Eindhovense stadhuis, net boven de Dommel. ,,Er zitten twee kanten aan. Aan de ene kant is dat het managen van de gemeentelijke organisatie. Alles wat er zich afspeelt in het stadhuis komt op mijn bureau voorbij. Aan de andere kant is daar de politiek, de wethouders en de gemeenteraad die de schijnwerpers richten op zaken die ze belangrijk vinden."

Uitdagend

Die typische combinatie maakt haar werk 'heel uitdagend', vindt ze. Ze kiest haar woorden met zorg: op een vraag volgt een afgewogen, nog net niet afgemeten antwoord. Als de fotograaf arriveert voor een portret maakt die formele aanpak even plaats voor een wat informelere houding. Die even later, terug achter haar vergadertafel, meteen weer weg is.

Het is niet alleen de genoemde combinatie die haar werk zo interessant maakt: ,,Dat is vooral ook de dynamiek van de stad Eindhoven en Brainport. Dit is de technologische kraamkamer van Nederland, hier wordt het geld verdiend. Dat is ook goed terug te zien zien in de gemeentelijke organisatie: dit is geen ingeslapen bedoening. Integendeel, het leeft en bruist hier volop."

Natuurlijk kent de gemeente Eindhoven zo zijn problemen. ,,Financieel moet er dringend orde op zaken gesteld worden", vindt ook Zwierstra. ,,Maar gelukkig is de nieuwe coalitie daar druk mee bezig. Dat vereist dat er heldere keuzes worden gemaakt, en dat gebeurt ook. Daarnaast hebben we ambtelijk te maken met de naweeën van een paar ingrijpende reorganisaties. Aan mij daarom vooral ook de taak om te zorgen voor rust in de tent."

Liefde

Het waren de liefde en werk die Zwierstra twintig jaar geleden na haar studie planologie in Nijmegen vanuit Friesland naar Eindhoven brachten. Dat werk was een baan bij het SRE, het inmiddels opgeheven Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Na vier jaar stapte ze over naar het ministerie van Volkhuisvesting (VROM), waar ze zes jaar bleef. Ze zat indertijd ook enkele jaren voor de VVD in de Eindhovense gemeenteraad, en werd in 2008 zelfs gekozen tot raadslid van het jaar. Tot aan haar benoeming in Eindhoven was ze directeur van woningcorporatie Breburg in West- en Midden-Brabant.