Alkmaarder (19) die bij Catharina Ziekenhuis werd achtergelaten wordt uitgeleverd aan Duitsland voor plofkraak

Joey Veerman krijgt alle complimen­ten, maar nog geen garanties bij PSV

Joey Veerman was de laatste seizoenen een gevreesd man als PSV naar het noorden reed of sc Heerenveen in Eindhoven ontving. In Friesland stond de 23-jarige spelmaker als eerste op het opstellingsbord, maar in het Philips Stadion is hij voorlopig nergens zeker van. Toch is PSV enthousiast na de eerste weken.

19 februari