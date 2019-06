Alle ballen op Eindhovense Formule E-race: gemeente en ondernemers tekenen verklaring

Van Bommel: ‘FC Basel is een goede club en overleeft regelmatig een Europese groepsfase’

13:23 In een eerste reactie op de loting van PSV in de tweede voorronde van de Champions League heeft Mark van Bommel gezegd dat hij FC Basel een goede tegenstander vindt. De Eindhovenaren spelen op 23 of 24 juli eerst thuis tegen de Zwitsers en een week later is de return.