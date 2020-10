Alle ballen op lekkers voor thuis; restaurants stappen weer massaal over op afhalen en bezorgen

Tien jaar na de totale vernede­ring van Feyenoord: ‘10-0 zege kostte PSV uiteinde­lijk de titel’

24 oktober EINDHOVEN - Vandaag precies tien jaar geleden won PSV van Feyenoord. Niet zomaar een overwinning. Op 24 oktober 2010 zetten de Eindhovenaren een historische prestatie neer: Feyenoord werd met 10-0 weggespeeld. Een overwinning die PSV later in het seizoen veel pijn zou doen. ,,Een echte afgang die je in het diepste van je ziel raakt. Een totale vernedering.”