Alle hens aan dek voor Valkenswaardse bussen: overwerk bij VDL na materiaaltekorten

update Eindhoven overweegt volgend jaar groter deel van de Kruis­straat af te sluiten: ‘Showgedrag is terugke­rend pro­bleem’

22 september EINDHOVEN - De Kruisstraat in Eindhoven gaat volgend jaar waarschijnlijk voor een nog groter deel op slot voor gemotoriseerd verkeer. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden en effecten van een nieuwe afsluiting in de avonduren op een manier waarbij de overlast in omliggende straten beperkt blijft.