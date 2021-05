Alle jongeren in Eindhoven bereiken, dat valt niet mee

En precies bij het woordje ‘alle’ ligt de aanleiding van de bijeenkomst. Veel raadsleden zijn bezorgd over de invulling van de jeugdzorg in Eindhoven. Zij vroegen eind vorig jaar via een motie om een nieuwe visie voor het jeugd- en jongerenbeleid en vroegen om meer duidelijkheid over de toewijzing van subsidieaanvragen van aanbieders van jeugdwerk. De partijen willen ook meer duidelijkheid over hoe en waar gelden worden ingezet.

Een van de voorstellers van de moties is PvdA-raadslid Hafid Bouteibi. ,,Alle buurten verdienen een minimum aan jeugdwerk en sommige buurten het maximum omdat er bijvoorbeeld veel jeugd woont of dat er andere specifieke vraagstukken zijn”, zegt hij. ,,Op dit moment ervaart verschillende jeugd het verschil per wijk ook echt. In Eckart vragen ze zich af waarom er zoveel activiteiten zijn in Stratum.”

Meer zorg is ontstaan toen door het toekennen van het jeugdwerk 2021 aan Dynamo begin dit jaar het actieve jongerenwerk van Buro Cement in de wijken Achtse Barrier en Blixembosch is komen te vervallen. Voor goed jeugdwerk zet Dynamo in op meerdere jongerenwerkers in een beperkt aantal wijken. De modules waarmee zij werken kunnen niet gebruikt worden door één jongerenwerker.

Geen zekerheid of jongerenwerkers kunnen blijven

Inmiddels hebben zij door een eenmalige bijdrage van het rijk vanwege Covid-19 weer tijdelijk jongerenwerkers kunnen plaatsen. Na vragen van CDA-raadslid Remco van Dooren is duidelijk dat er voor 2021 nog geen zekerheid is of deze jongerenwerkers kunnen blijven en dat meer geld nodig is om kwalitatief jongerenwerk te kunnen blijven leveren.

,,Voor mij is het van belang dat er straks een meerderheid is voor meer middelen voor jeugdwerk waardoor er een eerlijkere verdeling over de buurten komt en een overeenkomstige minimum kwaliteit”, zegt Bouteibi.

Jeanette Vos, raadslid Groen Links, vraagt zich daarnaast af hoe alle jongeren bereikt kunnen worden. Dynamo geeft aan dat zij contact hebben met 14.000 van de 32.000 Eindhovense jongeren, maar zich blijft inzetten om andere jongeren te bereiken.

Voor het nieuwe preventieve jeugdbeleid wordt de komende maanden input opgehaald bij betrokken partijen zoals buurtbewoners, jeugd en hulpverleners. Het doel is om te komen tot één integraal plan voor alle samenwerkingspartners en geen losse opdrachten meer. In september worden de eerste resultaten en lijnen van beleid met de raad besproken.