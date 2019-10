Alle lopers Marathon Eindhoven zijn op weg naar de finish

Inmiddels is het erg gezellig geworden in de stad: op Stratumseind vloeit het bier rijkelijk en worden lopers enthousiast aangemoedigd. In de straten richting finish wordt een feestje gebouwd. Op de golven van onder meer de Braziliaanse drums worden lopers richting Vestdijk gedragen.

Volledig scherm Gezellig hardlopen op Stratumseind tijdens de Marathon Eindhoven. © Michel Theeuwen

Onder de starters op de meeste afstanden ook veel bedrijven- en verenigingsteams. ASML, VDL, NTS, om er een paar te noemen, hebben grote groepen hardlopers op de been. Maar er zijn ook kleinere afvaardigingen. Zo komen we een tiental lopers tegen van Lauferstref (loopgroep) CEB, een bedrijf uit de buurt van Saarbrücken in Duitsland. ,,Waarom in Eindhoven? We houden van Nederland en we houden van Eindhoven. Maar Amsterdam hebben we ook al eens gedaan", zegt een van de lopers voordat ze snel naar de start moeten.

Volledig scherm De loopgroep van het bedrijf CEB uit de buurt van Saarbrücken Duitsland. © Michel Theeuwen

Even verderop maakt ook de groep van Run for Health uit het Limburgse Venray zich op voor de 21 kilometer. Ze lopen voor hun gezondheid maar vooral ook voor het plezier zegt trainer Frans van Ool. ,,En we doen dat in Eindhoven omdat dit een leuke stad is om te lopen. De sfeer is hier altijd goed en we kunnen er met de trein heen. We doen al jaren mee”, vertelt hij.

Volledig scherm Lopersgroep Run for Health uit Venray start voor de halve marathon van Marathon Eindhoven. © Michel Theeuwen

Maar hoe zit dat, lopen is toch een individuele sport? ,,Het is een individuele sport die je samen uitoefent", zegt Run for Healthlid Hans Raafs. ,,We beginnen de eerste tien, vijftien kilometer zoveel mogelijk samen en uiteindelijk kiest iedereen zijn eigen tempo", legt hij uit. Run for Health heeft zo'n 270 leden. ,,Van mensen die net vijf kilometer lopen, omdat hun lichaam niet meer toestaat, tot ultralangeafstandslopers die 100 kilometer lopen. Ieder loopt zijn eigen prestatie", aldus Van Ool.