Alle nominaties voor Gouden Kiem Prijs komen van de TU Eindhoven

Pilotpro­ject met bagagero­bots Vanderlan­de uit Veghel van start op vliegveld Rotterdam

16:05 ROTTERDAM - Op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) brengen zelfrijdende karretjes ontwikkeld door Vanderlande in Veghel de komende maanden de koffers naar het vliegtuig. Het gaat om een proef. Het vliegveld verwacht met de robots in kortere tijd meer bagage te kunnen verwerken.