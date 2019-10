Alle wandelaars bij Marathon Eindhoven zijn onderweg

UpdateEINDHOVEN - Na de wandelaars van de 20 kilometer-wandeltocht zijn om 11.30 uur ook de lopers van de 12,5 kilometer van start gegaan op de Torenallee op Strijp-S. Daarmee is het loopfestival dat de Marathon Eindhoven is geworden, echt los. Nu werden ook de eerste fans gesignaleerd. Maar gladiolen hebben ze niet bij zich. ,,Daar houden we niet van.”

,,Jullie zijn de eerste starters op de Marathon Eindhoven", zei dj De Sfeermaker Van der Velden nog voordat hij met een harde toeterstoot om 10.00 uur het startsein gaf voor de eerste groep wandelaars. De sfeer is nog wat koeltjes, publiek is er niet en de vergelijking met de drukke marathonzondag is ver te zoeken. Maar de lopers zijn er niet minder enthousiast om. ,,Hebben jullie er zin in?” ,,Jaaaa", klinkt het eensgezind.

Volledig scherm De start van de 20 kilometer-wandeltocht van Marathon Eindhoven op de Torenallee in Eindhoven. © Michel Theeuwen

De wandelaars lopen door het Philips de Jong-park, de Philips Fruittuin en over de Oirschotsedijk naar Eindhoven Airport. Terug gaat het lang de golfbaan Welschap en het Evoluon naar de start/finish in de Torenallee in Eindhoven. Daar komen ze ongeveer gelijk aan met de 12,5 kilometer lopers en de deelnemers aan de 5KM4ALL-looproute waaraan iedereen mee kan doen. Morgen zijn er nog de Mini Marathon 1 Mijl, de City Run (5km), de 10 Kilometer, de hele en de halve marathon. De start is verschillend, maar de finish is steeds op de Vestdijk.

Volledig scherm De familie Bertens uit Eindhoven moedigt vader Peter aan. Die wandelt de 12,5 kilometer van de Marathon Eindhoven. © Michel Theeuwen





Bij de start van de 12,5 kilometertocht staat ook een groep ‘fans’. Suzanne Bertens heeft het bord in de hand met daarop de aanmoediging Hup Pap. Dat is bedoeld voor Peter Bertens (70). ,,Hij is flink gaan sporten voor zijn leeftijd. Hij doet hier mee met twaalf man van zijn walking football-team van Rood Wit Veldhoven", vertelt zijn dochter. Even later worden de mannen luidkeels toegejuicht.

Volledig scherm Start van de wandelaars voor de 12,5 kilometer van de Marathon Eindhoven. © Michel Theeuwen

Onder de 20 kilometer-wandelaars is een grote groep van Eindhoven Atletiek. Voor deze dames en heren is de combinatie lopen en wandelen geen vreemde, zegt trainer/begeleider Joke van de Vossenberg. ,,De groep bestaat al sinds 2001 en was aanvankelijk bedoeld voor hardlopers die bijvoorbeeld gebleseerd zijn of zwanger. Of voor mensen die op bepaalde leeftijd niet meer willen of kunnen hardlopen.” Maar de groep die nu meedoet bestaat niet uit spijtoptanten die niet meer hardlopen, zegt Saskia van Veen. ,,Nee, wij zijn overtuigde wandelaars.” Volgens Hetty Walk (58) uit de groep is wandelen zelfs gezonder, beter dan hardlopen. ,,Ze zeggen dat je dan meer spieren gebruikt en meer verbrandt.”

Volledig scherm De wandelaarsgroep van Eindhoven Atletiek die meedoet aan de 20 kilomter-tocht van Marathon Eindhoven. © Michel Theeuwen

Maar er zijn ook individuele deelnemers zoals Babs Seegers uit Eindhoven (68). ,,Ik wilde het eens proberen. Normaal loop ik elke zondagmorgen. En meedoen met de marathon, hardlopen, is niks voor mij. Ik vind het prima dat ze op deze manier mensen willen motiveren om te bewegen. Dat wandelen zal toch ook weer meer mensen aanspreken.”

Voorop bij de start lopen Lianne Simonis en Wilma Gerrits uit Geldrop. Zij zijn de voorlopers die de route controleren en het tempo op peil houden. ,,Wij zijn van loopgroep LOGO uit Geldrop. Wij leveren de vrijwilligers voor de wandeltochten", vertelt Simonis. Had dit niet op zondag erbij gemoeten, voor de sfeer? De dames vinden van niet. ,,Dit is een ander parcours en zondag is echt voor de hardlopers. Daar passen de wandelaars niet tussen", aldus Gerrits. ,,En wij genieten net zo als de lopers op zondag", aldus Simonis.