Allebei 90 jaar oud, maar ‘oud en eenzaam’ kennen ze niet: Eindhovense tweeling denkt over veel dingen hetzelfde

Evelien overwon twee keer kanker, gooide haar leven om en fietst nu langs alle inloophui­zen in het land: ‘Benader het leven en niet de kanker’

23 juni EINDHOVEN - ‘Borsten kwijt, baan kwijt, maar wel een fiets en een missie’. Met deze slogan op haar t-shirt fietst Evelien van der Werff (57) uit Noordwijkerhout langs alle 75 inloophuizen in Nederland. Tweeduizend kilometer in zes weken. Vorige week was ze in De Eik in Eindhoven en woensdag bezoekt ze De Cirkel in Helmond.