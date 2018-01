Alleen achterpoort nieuwe Labrehuis Eindhoven nog discussiepunt

OM eist tot 7 jaar cel voor 'Eindhovense smokkelbende'

13:42 ZWOLLE – Tegen de vermeende leider van een bende mensensmokkelaars is dinsdag 7 jaar cel geëist. De man werd in september 2015 samen met een tweede verdachte in Eindhoven opgepakt. Volgens het Openbaar Ministerie zijn met deze zaak voor het eerst in Nederland beroepsmatige mensensmokkelaars opgepakt.