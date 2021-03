Alleen koning en zijn gezin aanwezig bij Koningsdag in Eindhoven, programma digitaal vanwege corona

Eerste officiële warme dag in Brabant; Eindhoven de heetste

29 maart EINDHOVEN - In Eindhoven is maandagmiddag een temperatuur van 20,7 graden gemeten, aldus Weerplaza. Op de andere officiële meetstations in Gilze-Rijen, Volkel en Woensdrecht is ook een temperatuur van 20 graden gemeten. Dat maakt het de eerste officiële warme dag in Brabant.