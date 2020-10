Alleen nog de puntje op de i en dan is Strijp-R in Eindhoven af

Kleumen met een jas in de klas: hoe gaan scholen om met kou in coronatijd?

9:00 EINDHOVEN/HELMOND - Ramen en deuren open voor de luchtverversing, is het credo op menige middelbare school in de regio. Zeker als die in een ouder pand gevestigd is. Zitten leerlingen nu met de jas aan in de klas weg te tochten?