Alleen via arts snel jeugdhulp in Eindhoven

College Eindhoven neemt noodmaatre­gel jeugdhulp

27 mei EINDHOVEN - Het Eindhovense college heeft een noodmaatregel genomen om te voorkomen dat kinderen en jongeren zonder jeugdhulp komen te zitten, terwijl die volgens hun huisarts of kinderarts wel nodig is. Het college staat zorgaanbieders toe om hen alsnog in zorg te nemen, ook al zouden ze dat volgens de regels van de gemeente eigenlijk niet mogen.