Alleen zijn in coronatijden: ‘Serieuze gezondheidsrisico's aan eenzaamheid’

Bijna dertig jaar oude weerre­cords gesneuveld in Brabant, nog nooit zo warm op 12 april

13:47 EINDHOVEN/GILZE-RIJEN - Even na 13.00 uur was het zover. Rond die tijd werden weerrecords uit 1991 gebroken in Gilze-Rijen en Eindhoven. Het was namelijk sinds het begin van de metingen nog nooit zo warm op 12 april, zo stelt Weerplaza.