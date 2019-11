Allerzielen 2019

AllerzielenEINDHOVEN - Zaterdag herdenken we onze dierbaren. Dan is het Allerzielen. Onze lezers doen dat ieder op hun manier. Hieronder een bloemlezing.

Mam,

Ik raakte je helemaal kwijt mam..

ik voelde het al héél lang

Als ik jou zo zag liggen,

dat maakte mij zo bang.

Je lag daar maar te kijken,

hulpeloos en stil..

O, mam.. was dit nu werkelijk

allemaal Gods wil..

Voor jou kwam het einde

en ik zal je héél erg missen

Maar die fijne jaren met jou...

zijn nooit meer uit te wissen.

Irma van Hoogen, Eindhoven

☆

Lang waren wij samen,

nu ben ik alleen...

Zorgzaam als geen ander,

stilte om mij heen...

Het is niet te bevatten,

het snijdt door mijn ziel...

Om jou te moeten missen,

Jou, waar ik eens voor viel...

Irma van Hoogen, Eindhoven

☆

Lieve Guus,

Nooit meer hier

Maar altijd bij ons



Diny van Oirschot, Stiphout



☆

Een klein riviertje heb ik in mijn hart

dat soms overstroomt van smart

Niet omdat dit riviertje dan verstopt is

maar omdat ik al mijn dierbaren

dan enorm mis 💝

Liesbeth van der Schoot, Eindhoven

☆

Wanneer de wereld slapen gaat,

De maan hoog aan de hemel staat,

De sterren stralen in de stille nacht,

Het donker verlicht wordt,

Het harde verzacht...

Zie ik jou, met mijn ogen dicht,

In het stille donker, in het zachte licht

Kan ik je voelen, hier bij bij mij,

Diep in mijn hart, altijd dichtbij

Wanneer de wereld slapen gaat,

Weet ik dat jij steeds naast me staat,

Over mij waakt in de stille nacht,

Zodat het donker verlicht wordt,

en het harde verzacht...

Anita Caers-Maas, Steensel

☆

Witte bloemen, liggend op het zwart

hier en daar een houten hart

zacht omfloerst door nevel of mist

en een zonnestraaltje dat zich sterker wist.

Tussen een zee van duizend bloemen

blijven mensen namen noemen

Een dag in het jaar wat extra aandacht

die de pijn misschien verzacht



tussen geuren van rozen en witte seringen

ligt een schat aan herinneringen.



Maria de Koning-Aarts, De Mortel

☆

Achter de traan van verdriet

om ome Jan en onze Piet

is er ook een glimlach

van mooie herinneringen



Nelly Faassen-van Mol, Veldhoven

☆

Ons pap is stérk…kán alles…dúrft alles

wéét alles…ís er altijd.

Ons pap houdt mijn handje vast…aait over mijn bolleke

Ons pap is tróts op me.

Ons pap kán niet meer alles…wéét niet meer alles…waar ís ons pap?

Hij houdt mijn hand niet meer vast…aait niet meer over mijn bol…

Hij is nog wel stérk…en heeft de dúrf om los te laten…

En ik…houd zijn hand vast…en aai over zijn bol…en ik? …Ik ben trots

op hem.

Ons pap is er niet meer…maar eigenlijk ook nog wél

Het is goed zo…

31-10-2017 / 31-10-2019

Dionne van der Pol

☆

Voor Wies Crooymans-Thijssen

Stille tranen, groot gemis.

Mariëlle van Vliet – Crooymans, Geldrop

☆

Annie, op 2 november 2018, dus op Allerzielen heb ik afscheid van je genomen en je te ruste gelegd op Natuurbegraafplaats Schoorsveld waar ik tegen je praat, maar ik mis je elke dag.

Theo Vlamings, Stiphout

☆

Te Laat

Voordat het ooit te laat is

En ik jou nooit meer uit kan leggen

Voordat het ineens voorbij is

En ik jou nooit meer kan zeggen

Dat ik je liefheb en bewonder

En ook dat het me spijt

Dat alles goed is en zal blijven

En dat als ik terug kon in de tijd

Ik opnieuw van jou zou houden

Maar nog veel meer dan ik al deed

Dat ik elk moment wil overdoen

Totdat ik zeker weet

Dat voordat het te laat is

Er geen twijfel meer bestaat

Dat er genoeg van je gehouden is

Als jij ons ooit ineens verlaat.

Johan van Gemert, Eindhoven

☆

Lieve Berry,

Ik kan je niet omarmen, maar in gedachten ben ik bij je!

❤️An Bombeeck, Eindhoven

☆

Mijn ouders

Mijn broers

Mijn zusjes

Allen zijn mij nu reeds ontvallen

Ik ben er nog alleen.

Nee, in mijn gedachten zijn we allen weer thuis

Samen aan de soep.

Une botterham.

Koffie of thee?

Samen zeggen wat we zouden willen zeggen.

Nog steeds in mijn lichaam.

In mijn hoofd.

Eigenlijk wel zo fijn.

Mijn leven zo samen met hen, broers en zusjes.

Die ik samen met pa en ma zo lief heb.

Gegroet jullie jongste.

Jos Bierens, Eersel

☆

Verlies verwerken is niet loslaten.

Het is anders leren vasthouden,

In de herinnering in plaats van in de werkelijkheid.

Gerda Bailey

☆

Hi, lieve schoon(pa) Franske, schoon(ma) Marietje, schoon(ma) Lenie, Rinie en Corine en ons kleine engeltje,

We zijn trots op jullie, zullen dat tot in lengte van dagen blijven en dat geldt ook voor ons houden van. We gunnen jullie de rust van gene zijde. Heel veel lief,

Annet & Jan

☆

Pap en mam al weer acht jaar uit ons midden. Wat missen we jullie. Er gaat geen dag voorbij dat we jullie missen. Over jullie praten, herinneringen zitten in ons hart. Hou van jou engeltje en witte kop.

Beppie en Hennie Leenders

☆

Lieve mama,

Ik ben jou te jong verloren aan de vreselijke spierziekte ALS. Ik was pas 23 jaar en had nog zo veel met je willen delen ❤️ Ik vergeet je nooit en ik weet dat je me nog altijd helpt!

Simone Dirks

☆

Lieve Jan Vanlier,

Tijdens dit kleurrijk najaar

nu de bladeren loslaten

van de bomen, moest jij

jouw leven loslaten

nu ben je niet meer

tastbaar bij ons

maar we zullen alle mooie herinneringen aan jou

voor altijd blijven koesteren.

´t is goe zoe....

Jan Vanlier geboren 24 april 1939 - gestorven 19 oktober 2019.

Bedankt iedereen voor alle warme steun en medeleven tijdens de afgelopen weken..

Familie Vanlier, Budel

☆

Erwin van der Looij , 2-07-1972 ( Ehv ) - 2-02-2017 ( Sneek)

Nooit zullen wij die ene dag vergeten dat alles plotseling veranderde,

Geen hallo mam, ha die pa en ha broer ,

We missen je nog iedere dag maatje en denken nog iedere dag aan je,

Henriette en Peter , Paul en Maud , Angelique en Evie en Jesse.

☆

Annelieke,

Jij keek ons aan:

‘Zo kan het ook.’

Je bedoelde:

Wij met zijn vieren zonder jou

Wat ons onmogelijk leek

En jij voor ogen zag

Niet zonder tranen

Soms ook met een lach.

Ja, inderdaad:

Zo kan het ook.

Maar mét jou:

Voor altijd in ons hart en hoofd.

Rianne de Wolf, Eindhoven

☆

Een ode aan mijn man, onze vader en opa.

Annegeert Steenbakkers, Lieshout

☆

Overledene F. Herpertz ofwel Frans de Bruin

30-9-1926 - 20-3-2006

Nog altijd in onze gedachten, nooit vergeten

Sien, kinderen, klein en achterkleinkinderen

☆

Ons mam, ik mis haar nog elke dag. Oma Ciska en oma Grutje flat, we waren allemaal stapelgek op haar en de kleinkinderen en achterkleinkinderen kwamen allemaal heel graag bij haar. Ik mis nog steeds de woorden: Ha schatje, luste un bakske koffie en de kindjes un lekker kuukske? Altijd goei zin en altijd muziek waar ze vrolijk bij meezong en danste. Wij hadden een dijk van een moeder! Daarom wil ik haar extra gedenken zodat ze nooit vergeten wordt. Ze is altijd in ons hart.Bedankt mam voor alles!

Maria

☆

Oma en echtgenote,

positief, dapper, sterk en lief,

zo gedenken wij jou iedere dag.

Uit jouw as rijst een boom, de Els

Geplant op jouw verjaardag.

Hopend dat hij groeit tot de hemel

zodat we naar je toe kunnen klimmen,

om nog een keer bij je te kunnen zijn.

Dan zou onze mooiste droom uitkomen.

We missen je enorm, maar de kracht die

Je ons gegeven hebt in je laatste dagen,

zorgt ervoor dat wij verder kunnen.

Dank je lieve mama , oma en echtgenote.

voor altijd in ons hart.

Anita van Run-Bakermans uit Veldhoven

☆

Ooit een gezin met vijf personen, nu alleen ik nog over. Ik neem jullie mee, in mijn hart, op mijn verdere reis door het leven.

Miriam

☆

Niemand die mij vertelt hoe ik verder moet zonder jullie.

22 Mei 1981 Bjorn 18 April 2000

15 December 1948 Peter 14 Maart 2005

9 Maart 1983 Jordi 13 Maart 2017

Liefs Ivon

Nog altijd denk ik op Allerzielen aan mijn moeders zus, tante Nelly. Zij woonde in Australië.

2 november is haar verjaardag.

In 1957 was ze op haar verjaardag met de boot onderweg naar Nederland om haar ernstig zieke moeder, mijn oma, nog te zien.

Helaas heeft zij haar niet meer mogen zien.

Acht dagen later stierf oma en op 20 november kwam tante Nelly aan in Nederland.

Hans Sprengers, Helmond

☆

Bart,

Diep in mij is jouw leven begonnen, maar vanaf vandaag begraaf ik jou weer diep in mij!

Niet in de aarde

niet in de kist

niet bij die oude boom in de ochtendmist.

Daar ben je nu niet meer, jij bent weer veilig bij mij.

Nu kan ik met je praten en antwoorden geven

Zo blijf jij weer leven in mijn leven.

Neem mijn ogen en kijk met mij

Neem mijn voeten en loop met mij.

Zo kun jij je zonen volgen op hun pad.

Hier, neem mijn mond en lach met mij

hier, neem mijn hand en voel met mij.

Want vanaf vandaag leef jij verder in mij.

Mama