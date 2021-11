Allerzielen 2021: liefdevolle verhalen, gedichtjes en herinneringen

Nu zijn ze weer samen

Wij hebben op zaterdag 4 september afscheid genomen van onze moeder die op 30 augustus is overleden aan mondkanker. Tijdens deze dienst was ook onze vader aanwezig die op 7 juni 2003 is gestorven aan een hartstilstand. We hebben vader na achttien jaar laten opgraven en kon hierdoor aanwezig zijn bij de dienst van zijn vrouw en onze moeder en oma. Na deze mooie afscheidsdienst zijn ze allebei gecremeerd en zijn ze nu weer samen. De cirkel is zo rond, want wat hebben we hier allemaal een fijn en goed gevoel bij. Het is goed zo...