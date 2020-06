Alliantie Holla Advocaten met Britten

De alliantie moet de dienstverlening aan internationaal opererende Nederlandse en Angelsaksische klanten verbeteren. Volgens Robert Gebel, bestuursvoorzitter van Holla Advocaten, is de samenwerking niet alleen gericht op versterking van de internationale dienstverlening, maar ook op het delen van kennis, expertise en innovatie. ,,TLT is met name erg actief op het gebied van artificial intelligence, dat in toenemende mate een rol speelt in de juridische praktijk. Wij kijken ernaar uit om daar samen mee verder te gaan”, aldus Gebel.

Holla Advocaten heeft kantoren in Eindhoven, Utrecht en Den Bosch en levert juridisch en fiscaal advies aan klanten in het midden- en grootzakelijk segment en (semi) publieke instellingen. In totaal telt het 125 medewerkers. De samenwerking met het veel grotere Britse TLT moet de positie van Holla Advocaten op de zakelijke markt versterken. TLT telt 1200 medewerkers, 7 vestigingen en richt zich op bedrijven en overheden in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten. Volgens beide kantoren is de gezamenlijke strategie om ook met andere toonaangevende kantoren in Europa, Noord-Amerika en India een internationale alliantie te vormen.