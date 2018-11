,,Allsafe is voor de stadsbewoner hun zolder, kelder of schuurtje”

Appartemen­ten­ge­bouw op plek kerkje Iepenlaan in Eindhoven

13:00 EINDHOVEN - Een duurzaam appartementencomplex van drie lagen met achttien huurwoningen, zonder gas, maar met zonnepanelen. Dat is het plan voor de locatie van het kerkje van Prijt aan de Iepenlaan in Strijp waar ontwikkelaar Grip op Vastgoed uit Best over praat met de gemeente Eindhoven.