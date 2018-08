Alpaca-fokker uit Steensel zwaar gedupeerd door diefstal

Het waren niet zomaar drie alpaca's die verdwenen bij Dries Luijten uit Steensel, in de nacht van 14 op 15 december 2016. Een van de drie was door Luijten in 2014 persoonlijk in Australië opgehaald. De Steenselse fokker maakte de verre reis op basis van de goede reputatie van de hengst. Het beestje had er prijzen gewonnen en goede nakomelingen voortgebracht. Eenmaal in Nederland maakte het dier ook hier zijn naam en faam waar.

Aanhanger

Politie-onderzoek in de zaak leidde naar twee verdachten uit Eindhoven, Erwin van der S. (55) en Edwin K. (45). Van der S. is de eigenaar van de wagen met aanhanger die kort na de diefstal werd aangehouden, K. zat op dat moment achter het stuur. De aanhanger was leeg toen de politie hem inspecteerde. Beide mannen ontkennen betrokkenheid bij de diefstal van de drie dieren. Het Openbaar Ministerie vond in eerste instantie dat het bewijs tegen de twee niet overhield, en besloot de zaak te laten rusten. In juridische termen: te seponeren.

Luijten nam daar geen genoegen mee. Hij spande een procedure aan die ertoe leidde dat het Openbaar Ministerie alsnog tot vervolging overging. De zitting donderdag was daarvan het resultaat. Maar zonder de verdachten, was de zitting ook weer snel voorbij. Wel werd besloten tot nader onderzoek omdat er nieuwe informatie voorhanden lijkt te zijn over de gang die de gestolen beestjes hebben gemaakt. Als die nieuwe informatie eenmaal is verzameld, krijgt de zaak een vervolg in de rechtszaal.

Geen lol meer