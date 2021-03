‘Als een kind zo blij dat ik weer mag knippen’, kapsalons na tweeënhalve maand weer open

Uitbater café ’t Rozenknop­je baalt van ongelijke behande­ling: ‘Vorige week was mijn tafeltje geen probleem, nu ineens wel’

2 maart EINDHOVEN - Boos, teleurgesteld en verdrietig. Zo voelt Niek van de Klundert zich als hij zondag door boa’s gesommeerd wordt het tafeltje voor de deur van zijn café ‘t Rozenknopje op de hoek Hoogstraat/Gestelsestraat in Eindhoven op te ruimen. De tafel staat op het terras in plaats van in de deuropening. Vorige week was dat geen probleem, nu ineens wel.