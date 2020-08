Als Eindhovenaar ophoudt met mopperen en zeuren, mag hij naar een afkickkliniek

V. bleek een praatgraag man die vanuit de gevangenis via een videoverbinding honderduit vertelde. Het waren voornamelijk klachten. Het lot zat hem zijn hele leven al tegen en instanties die hem zouden (of moesten) helpen lieten hem telkens in de steek.



Drank en drugs hielden hem in de greep en hij kwam er maar niet van af, en hulpverleners wilden ook nooit naar hem luisteren. Vandaar dat hij half 2017 geen andere uitweg zag dan een Kruidvat overvallen. Met de buit nam hij een hotelkamer met jacuzzi tegenover het Eindhovense politiebureau waar hij zich de volgende ochtend meldde. Alleen zo kreeg hij de aandacht die hij wilde, zei hij destijds in de rechtbank. Dat een winkelmeisje sindsdien niet meer onder de mensen durfde te komen was een prijs waar hij niet echt bij had stilgestaan.