Als het dan in Eindhoven is, moet je wél winnen van Feyenoord

Park Hilaria in Eindhoven: 'Op de kermis laten zien dat het echte liefde is'

15:00 EINDHOVEN - Vroeger was romantiek op de kermis die eerste zoen als het dek van de rupsbaan dicht ging. Of indruk maken op je vriendin door in de schiettent iets voor haar winnen, een roos of een knuffel. Zoveel is er eigenlijk niet veranderd nu in Eindhoven Park Hilaria is begonnen, zo lijkt het.