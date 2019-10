ALS het licht uit gaat, duistere fietstocht voor onderzoek naar spierziekte

Van der Valk Hotel Eindhoven tijdelijk boks-walhalla

19 oktober EINDHOVEN - Vrijwel alle hotels in Eindhoven doen tijdens de Dutch Design Week goede zaken door alle bezoekers van buitenaf. Alleen in Van der Valk Hotel tref je bij het ontbijt geen designliefhebbers, maar vooral breedgeschouderde mannen in trainingspak. Voor het vierde jaar op rij is het hotel de gastheer van de Eindhoven Box Cup, die nog tot zondag duurt.