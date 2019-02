‘Als ik geen duizend euro krijg, snijd ik de strot van je dochter door’, 6 maanden cel voor bedreiger

Stel uit omgeving Eindhoven verdacht van witwassen 700.000 euro

18:28 UTRECHT/EINDHOVEN - De FIOD heeft een man uit de omgeving van Eindhoven aangehouden die ervan wordt verdacht samen met zijn vrouw ruim 700.000 euro te hebben witgewassen. Het echtpaar zou crimineel geld op een bankrekening in het buitenland hebben gezet. Dat geld was in 2009 omgezet in een verzekeringsproduct. Daardoor kon het echtpaar het geld buiten het zicht van de Nederlandse fiscus houden.