‘Als ik toch moet plassen, pis ik wel in mijn broek’, veel onbegrip over coronatoegangsbewijs in horeca

,,En als ik dan toch naar het toilet moet, dan pis ik maar in mijn broek.” Ad Schreuders (85) is er op de eerste dag van de nieuwe regels al helemaal klaar mee. Samen met Ad van der Wal is hij neergeploft op het terras van broodjeszaak De IJsvogel aan de Woenselse Markt in Eindhoven. ,,Een coronatoegangsbewijs heb ik niet. Mijn telefoon is er een van voor de oorlog en voor een papieren variant heb ik een half uur in de wacht gestaan bij de helpdesk. Toen was ik er wel klaar mee.”