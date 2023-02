Als jongen was hij in de ban van de gitaar, nu bouwt en repareert Job snaarinstrumenten in zijn Eindhovense atelier

Probleem met drinkwater in Nuenen opgelost, gesprongen leiding weer gemaakt

NUENEN - Een deel van Nuenen heeft dinsdag een groot deel van de dag zonder drinkwater gezeten of een lagere waterdruk gehad. Dit gebeurde nadat een leiding in de Smits van Oyenlaan was gesprongen tijdens wegwerkzaamheden. Het probleem was rond 13.30 uur verholpen.