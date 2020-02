‘Als ouders dit weten, breekt de hel los’

Personeel Eindhoven­se zorgcentra­le slaat alarm

6:00 EINDHOVEN - Werknemers van zorgcentrale Centrale24 in Eindhoven slaan alarm over de veiligheid van aangesloten cliënten. Familieleden moeten beseffen dat hun dierbaren worden bewaakt door onervaren of ernstig overbelast personeel, waarschuwen ze.