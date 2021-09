Als popsterren over de rode loper naar het nieuwe Stedelijk

EINDHOVEN - Transparant is een goed woord om het nieuwe schoolgebouw van het Stedelijk College Henegouwenlaan te omschrijven. Dinsdagmorgen stromen de brugklassers voor de eerste keer de school binnen. Over de rode loper...

De loper ligt uit met aan weerszijden rode en witte ballonnen ter versiering. Vanuit de school klinkt techno-house muziek om alle leerlingen van de mavo, havo en vwo inclusief tweetalig te verwelkomen. In colonne lopen de brugklassers nog een beetje onwennig hun nieuwe school binnen.

Quote Wow, wat is het hier groot! We hebben hier veel meer ruimte en het is mooi ingericht Foos (12)

Het is hun eerste schooldag in het nieuwe gebouw op de Henegouwenlaan in de wijk de Tempel. Luuk (13) en Foos (12), beiden lid van het leerlingenparlement, delen flesjes water en bidons uit aan de nieuwkomers. Foos’ eerste indruk was: ,,Wow, wat is het hier groot! We hebben hier veel meer ruimte en het is mooi ingericht.”

Wensen van leerlingen

Als lid van het leerlingenparlement hebben zij mee mogen denken over de inrichting van de school. ,,In groepjes hebben wij onze ideeën kunnen geven voor de openbare ruimtes en leerpleinen. Ik heb gevraagd om verstelbare tafels. De school heeft echt rekening gehouden met de wensen van leerlingen”, vertelt een enthousiaste Luuk.

,,Docenten en leerlingen gaan nog meer input geven voor de inrichting van de pleinen. Er wordt rekening gehouden met wat de kinderen en de docenten nodig hebben”, vertelt opleidingsdirecteur Erna Brummel.

Alle leerlingen verzamelen in de aula, een grote open centrale ruimte. Van daaruit gaan ze per klas met de mentor mee naar een lokaal om zich voor te bereiden op een ontmoeting met de school tijdens een QR-speurtocht om kennis te maken met wat het gebouw allemaal biedt.

Quote Het is fantas­tisch om nu weer als één school, zonder dependan­ces, in dit nieuwe schoolge­bouw te zitten adjunct-directeur Marck van Duijnhoven

Het drie etages tellende gebouw is een transparant gebouw met veel glaswerk. ,,We hebben in heel de school goed zicht op de leerlingen. De klaslokalen en leerpleinen zijn mooie grote ruimtes”, zegt adjunct-directeur Marck van Duijnhoven. ,,Het is fantastisch om nu weer als één school, zonder dependances, in dit nieuwe schoolgebouw te zitten. Hier hebben we jaren naar uitgekeken.”

De energieneutrale school met klimaatbeheersing straalt een mix uit van traditioneel en eigentijds. Naast de ‘gewone klaslokalen’ zijn er flexlokalen, met ronde tafels en krukken in een informele setting. Nieuw zijn de leerpleinen waar leerlingen zelfstandig kunnen werken, een debatlokaal en het kunstplein. ,,Ons gebouw helpt ons om meer maatwerk te leveren en toekomstbestendig onderwijs te geven”, zegt Brummel. ,,De leerlingen krijgen meer eigenaarschap. Zij staan aan het roer van hun eigen ontwikkeling.”

Quote Er komt veel groen rondom de school en de buurt kan ook genieten van de buitenruim­te opleidingsdirecteur Erna Brummel

Op de eerste verdieping komt de doorgang naar de nog te bouwen nieuwe gymzaal. Naast de school is het nog een bouwplaats, want het afbreken van de oude school en gymzaal is nog in volle gang om plaats te maken voor de nieuwe zaal. De voltooiing van de tweede fase is in de zomer 2022. Brummel: ,,We gaan de omgeving betrekken bij het gebouw. Er komt veel groen rondom de school en de buurt kan ook genieten van de buitenruimte. Op termijn is de gymzaal beschikbaar voor verenigingen en kunnen wij de binnenruimte faciliteren voor activiteiten.”

Het nieuwe gebouw maakt bij Kayra (12) een goede eerste indruk, maar hij is in ieder geval van mening dat de buitenboel nog wel wat kan gebruiken. ,,De binnenkant is mooi, maar de buitenkant en het schoolplein kunnen nog wel wat kleur gebruiken.”

De school heeft ook een nieuwe website. Iedereen kan het gebouw online bekijken via stedelijkcollege.nl