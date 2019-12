Als zelfs de directeur van Eindhoven Airport applaus krijgt, gaat het beter met de vlieghinder

‘Verkla­rings­moe­heid’ in Zuid­oost-Bra­bant, PSV kan in De Kuip voor recept zorgen

16:58 Wie alles meekrijgt wat er bij PSV voor, tijdens en na wedstrijden gezegd wordt, zou onderhand een beetje ‘verklaringsmoe’ kunnen zijn. Het is een aandoening waarvan het percentage ziekteverzuim in Zuidoost-Brabant niet direct spectaculair zal stijgen en het recept voor genezing is ook vrij eenvoudig (PSV moet gewoon weer gaan winnen, maakt uiteindelijk niet uit hoe). Het aantal gevallen van deze vorm van moeheid lijkt de afgelopen maanden in en rondom Eindhoven niettemin aanmerkelijk gestegen.