Alsnog branders en zuigers tegen eikenprocessierupsen in regio

Diverse gemeenten in Zuidoost-Brabant, waaronder Best, Bergeijk, Valkenswaard, Laarbeek en Deurne, gaan de eikenprocessierups alsnog te lijf met branders of zuigers. Ook de gemeente Eindhoven schakelt een tandje bij.

Om mensen op afstand te houden worden eikenbomen met nesten erin afgezet met rood-wit lint. Vervolgens worden de nesten met rupsen, die door hun brandhaartjes voor jeuk, uitslag en geïrriteerde ogen en luchtwegen kunnen zorgen, met een bovenmaats 'stofzuiger' verwijderd.

Rap tempo

Volgens de gemeente heeft de preventieve aanpak waarbij een biologisch bestrijdingsmiddel in de boomtoppen wordt gespoten, dit voorjaar onvoldoende resultaat gehad. Door de hoge temperaturen konden de nesten zich in zeer rap tempo ontwikkelen.

Bij het opzuigen van nesten en rupsen geeft Eindhoven voorrang aan plekken waar de rupsen het meest overlast kunnen geven, zoals bij scholen, speelterreinen en fietspaden.

Ook Valkenswaard schakelt over op zuigen, volgens een woordvoerster van de gemeente een effectievere aanpak dan wegbranden. Valkenswaard ging de rupsen begin mei met een bacteriologisch middel te lijf. Dat werkte op zich goed, aldus de woordvoerster. ,,In onze gemeente worden de rupsen juist aangetroffen op locaties waar ze voorheen niet voorkwamen en waar het preventieve spuiten ook niet is toegepast." Ook in Bergeijk wordt de zuiger gehanteerd.

Quote Binnen een week zaten bomen vol blad. En vervolgens met nesten Mike Panhuijzen

,,Het is dit jaar wel heel erg extreem", zegt Mike Panhuijzen uit Deurne. Zijn groenbedrijf wordt door gemeenten in de regio, maar vooral in Limburg, ingezet voor de biologische bestrijding van de rupsen. Panhuijzen gebruikt hiervoor het middel Xentari. ,,Normaal duurt het een week of drie, vier voordat bomen helemaal groen zijn. Maar dit jaar is het door de hoge temperaturen véél harder gegaan. Binnen een week zaten bomen vol blad. En vervolgens met nesten." Die nesten zijn volgens Panhuijzen dit jaar ook veel groter dan normaal.

Nóg erger

In voorgaande jaren kon worden volstaan met de preventieve bestrijding. ,,Je zag daarna hooguit hier of daar nog een verdwaald nestje." Volgens de Deurnenaar is er dit jaar nauwelijks op te boksen tegen de massale opmars van de rupsen. ,,In 2007 is er ook en grote uitbarsting geweest. Maar dit jaar is het nóg erger."

Volgens de rupsenbestrijder heeft het vooraf spuiten wel degelijk zin gehad: ,,Als dat niet was gebeurd, was de overlast nu nóg groter."