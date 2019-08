Alsnog voor de klas, Jort uit Helmond en Patrick uit Valkenswaard deden het

Jort van Gennip staat nu ruim vijf jaar voor de klas. Hij is meester in groep drie van De Rietpluim in Nuenen. De Helmonder (32) komt uit de jeugdzorg. ,,Na de havo ben ik de maatschappelijk werk gaan studeren, hoewel ik toen al twijfelde om naar de pabo te gaan.” Dat deed hij later dus alsnog: ,,Ik heb op behandelgroepen gewerkt, tot ik dacht ‘dit is het eigenlijk toch ook niet’.”