Alternatief Dynamo Metalfest: geen 10.000, maar 100 man op de ijsbaan

‘Ongeloof­lijk trotse’ wethouder Monique List opent Vestdijk in Eindhoven

17:12 EINDHOVEN - Door het weghalen van twee bouwhekken heeft wethouder Monique List samen met directeur Mario Goossens van aannemer Strabag vrijdagmiddag de Vestdijk in Eindhoven weer geopend. Na ruim anderhalf jaar werken kan het verkeer nu weer over de hele as door de binnenstad rijden.