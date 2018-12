Alternatief plan stadhuis in Eindhoven afgeschoten

,,Doordat een deel van de sokkel van het gebouw wordt weggehaald, wordt het wederopbouwmonument ernstig beschadigd. Het is immers essentieel dat het gebouw op hoogte staat", zegt voorzitter Harrie van Helmond van de SBWE. Omdat hij noch bij de welstandscommissie, noch bij de gemeente zelf gehoor heeft gevonden, wil Van Helmond nu als laatste redmiddel de politiek inschakelen. De Henri van Abbestichting, die de bezwaren deelt, vreest dat dat te laat is. Het stadhuis is feitelijk al ontruimd. In januari start de verbouwing die een jaar gaat duren. De gemeente gaat niet inhoudelijk in op de bezwaren in antwoorden op vragen van deze krant.

Verduurzaming

Het stadhuis, een ontwerp van de architect Jan van der Laan dat in 1969 geopend werd, heeft geen monumentenstatus. Het is 'slechts' aangewezen als cultuurhistorisch waardevol pand. Desalniettemin is het volgens Van Helmond de moeite van het behouden waard, als voorbeeld van late wederopbouwarchitectuur. Het gebouw is toe aan verduurzaming en onderhoud. Ook daarover is nog de nodige discussie. Van Helmonds organisatie heeft ook bezwaren tegen de manier waarop het dak van het gebouw wordt voorzien van zonnepanelen. Die komen op kleine afdakjes te liggen, boven een groen dak met planten. Daarover zijn nog gesprekken gepland, in januari.

Gepraat werd er ook over het plan om de publieksingang te verleggen naar de linker zijkant, met een hellingbaan. Dat is nodig omdat in de kelder van het gebouw - ook al een discussiepunt met de Van Abbestichting - de publieksfuncties uit het stadskantoor komen. Dat gebouw wordt in 2020 afgestoten door de gemeente die het nu nog huurt.

Toegankelijk

Om de nieuwe ingang te maken wordt een deel van het bordes afgebroken, zodat er ook voor rolstoelers een toegankelijk stadhuis ontstaat. Maar daarmee wordt de ziel van het gebouw wel aangetast, meent de stichting van Van Helmond. SBWE kwam met een alternatief plan: geen verdiepte open ingang, maar een overdekte, met een echte 'deur' aan het Stadhuisplein. Dat leek goed te vallen. Uiteindelijk blijkt echter maanden later dat de ideeën worden afgewezen: het is te duur en de architect van de verbouwing is niet akkoord gegaan, aldus Van Helmond. ,,Daar is naartoe gerekend; wij denken dat het helemaal niet duurder hoeft te zijn", aldus de erfgoedwaakhond.