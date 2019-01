Alternatief voor auto bij drukke ochtendspits in Eindhoven? Ja, maar...

Het autoverkeer rond Eindhoven loopt in de ochtendspits regelmatig vast. Hoe reëel zijn de alternatieve vervoersvormen voor forenzen in Zuidoost-Brabant? Het ED deed een test.

De regelmatig dichtslibbende wegen in en rond 'booming' Eindhoven roepen de vraag op: hoe serieus zijn de alternatieve vormen van vervoer in deze regio? Is de bus, de trein en/of de fiets een reëel alternatief voor forenzen die werken in Eindhoven maar elders wonen in Zuidoost-Brabant?

Het ED nam deze week de proef op de som. Dertien redacteuren kregen één dag een verbod om met de auto naar het kantoor op Strijp-S te komen. Ze namen het OV en/of de fiets. De voorzichtige conclusie: ja, er zijn reële alternatieven voor de auto, al zitten er haken en ogen aan. Maar zelfs vanuit bijvoorbeeld Wintelre is het te doen om Strijp-S te bereiken, al is het met wat omzwervingen. Redacteur Maraine van Oosterhout woont in dit dorp en nam eerst de buurtbus. Daarna moest ze overstappen op een lijnbus in Veldhoven om uiteindelijk na 32 minuten het ED-kantoor op Strijp-S te bereiken. Haar reistijd bedraagt in een normale spits met de auto 15 tot 20 minuten.

Eindpunt

Wie per ov van deur tot deur reist, is meestal meer tijd kwijt. Of de bus nou uit Gemert of Reusel komt, of de trein uit Helmond, het eindpunt is het station van Eindhoven. Verder reizen in de stad kost snel tien minuten tot een kwartier extra, mits de bus geen vertraging heeft. Wie op redelijke fietsafstand woont van Strijp-S, bijvoorbeeld in Nuenen, heeft echter nauwelijks tijdverlies of boekt zelfs tijdwinst.

Wie fietst, geniet niet het grote voordeel dat veel ov-reizigers ervaren: 'Onderweg lekker een krantje gelezen', merkt Anke Verbakel uit Deurne op. Ander voordeel van het ov tegenover de auto: het is veel milieuvriendelijker. Bart-Jan van Rooij kwam met de bus uit Valkenswaard: 'usb-aansluiting voor mijn neus, voet op de verwarming.' Nog een voordeel: aparte busbanen, terwijl auto's in de file staan. Van Rooij: 'De chauffeur reed lekker door. Hij pakte de busbaan op de N69 zoals Max Verstappen de Eau Rouge op Spa-Francorchamps.'

Zitplaats

Aan het ov kleven ook nadelen. Behalve extra reistijd, meer gedoe, meer lopen, en de onzekerheid van een zitplaats, is de bus of trein vooral veel minder flexibel dan de auto. En er rijdt na 18.10 uur bijvoorbeeld geen buurtbus meer naar Wintelre.

Ook lijkt het ov iets duurder, al zijn de verschillen klein. Maar redacteuren die overdag even naar Spoordonk of Borkel en Schaft moeten, hebben al snel dubbel zoveel reistijd - als er al een ov-verbinding is. Een deelauto vanaf de werkplek kan een oplossing zijn.