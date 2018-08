Alternatief voor lege bussen in Eindhoven: proef met busje op bestelling

EINDHOVEN - Eindhoven, Veldhoven en Waalre gaan vanaf december experimenteren met kleine busjes op bestelling: BravoFlex. Als dit een succes blijkt, dan worden een jaar later vaste stadslijnen die weinig reizigers trekken geheel of gedeeltelijk vervangen door deze nieuwe vorm van openbaar vervoer.

De eerste plekken waar dit experiment wordt gestart zijn de kernen van Veldhoven en Aalst-Waalre en de Eindhovense wijken Stratum en Gestel. Het eerste jaar vormt BravoFlex alleen een aanvulling op bestaande buslijnen: 'Reizigers kunnen wennen aan het systeem en ervaren de meerwaarde van het kris-kras reizen door het gebied, iets wat in het huidige ov-netwerk vaak lastig is door een overstap', zo staat in het voorstel dat vandaag wordt besproken in de Eindhovense raadscommissie. 'Tegelijkertijd kan Hermes komend jaar het concept in de markt zetten en nieuwe doelgroepen aantrekken.'

Het plan is onderdeel van de busexploitatie in heel Brabant. Het provinciebestuur, beheerder van het busvervoer in Brabant, neemt hier komende maand een besluit over.

App

Minder geld uitgeven aan het laten rijden van lege bussen en meer inspelen op de vraag van reizigers. Met dat doel is BravoFlex ontwikkeld. Reizigers moeten per app of door te bellen aangeven waar en hoe laat zij opgehaald willen worden.

In Helmond is busbedrijf Hermes hier eind vorig jaar al mee begonnen. Hier maken op doordeweekse dagen tussen de 70 en 110 reizigers gebruik van Bravoflex. Volgens Hermes overtreft dat de verwachtingen. Sinds de invoering in december hebben in totaal zo'n zesduizend mensen een rit gemaakt met de 'belbusjes'. De ervaringen van de gebruikers zijn positief, aldus Hermes.

Veel buslijnen in onder meer Woensel, Tongelre en delen van Stratum zijn goed bezet en blijven ongemoeid. Ook de HOV-buslijnen in de regio Eindhoven, met deels vrijliggende busbaan, kennen volgens de provincie en Hermes hoge reizigersaantallen. Als het gaat om de inzet van Bravoflex, kijken zij alleen naar de lijnen die niet rendabel zijn, of die alleen tijdens de spits veel reizigers trekken.

Weinig klanten

In Veldhoven gaat het om de buslijnen 15, 16 en 20. In Aalst-Waalre gaat het om lijn 7, die in de daluren en in het weekend weinig klanten trekt. In Gestel presteren buslijnen (1)14, 15 en 16 in de spits redelijk tot goed, maar tussen spitsen, 's avonds en op zondag minder.