Alternatieve marathon in Eindhoven: toegejuicht worden op een uitgestorven Stratumseind

,,Vergeet vooral niet te genieten”, drukt een mannenstem de deelnemers voor op het hart, terwijl de stopwatch op het scherm begint met aftellen. Zo’n 2000 mensen stonden zondag klaar voor de start van de virtuele editie van de marathon, waarvoor ASML een speciale app ontwikkelde om lopers alsnog het marathongevel te geven. Onder de lopers ook uw verslaggever, die normaal alleen rent om de trein te halen. Gelukkig is er naast de hele en halve marathon ook de mogelijkheid om te kiezen voor 5 of 10 kilometer.

Vertrekken vanaf je eigen deurmat

Om drukte te spreiden, moest vooraf een van de starttijden geselecteerd worden. Ook zijn deelnemers opgeroepen niet in grote groepen te rennen en hun eigen deurmat als vertrekpunt te nemen. Want welke route je ook neemt, iedereen moet straks het gevoel krijgen te finishen voor een juichende mensenmassa op de Vestdijk.

Zodra het startschot klinkt via de app, duurt het even voor je merkt dat dit geen gewone loop-app is. Nadat een vrouwenstem verteld heeft wat de tussentijden zijn, klinken de eerste aanmoedigingen vanuit het publiek. Niet veel later wordt de joelende menigte opeens overstemd door schallende trompetten en scheurende sousafoons als een dweilorkest ‘radar love’ inzet.

Opbeurende kreten

Als de rust is teruggekeerd, meldt ook een mannenstem zich in het oortje. Na wat opbeurende kreten volgt nogmaals het advies vooral te genieten tijdens het lopen. Genieten is er al sinds een paar honderd meter na vertrek niet meer bij, maar dat geeft niet. Volgens de app nadert namelijk de binnenstad, waar een fantastische sfeer hangt. Hier, tijdens de laatste marathonkilometers, moeten je voeten vanzelf weer als vanouds gaan voelen en schreeuwt het publiek je over de finishlijn. Veel lopers omschrijven dit als de kippenvelkilometers.

De tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Ondanks dat de marathon is afgelast, kunnen zondag lopers alsnog een beetje die beleving en sfeer ervaren dankzij ASML. © Bert Jansen/DCI Media

De specifieke sfeer die hangt op verschillende plekken in het centrum proberen ze met audiovisuele effecten zo goed mogelijk na te bootsen. Zo wordt omschreven hoe je al rennend over de Markt de ene na de andere high-five krijgt. Daarna wacht uiteraard het altijd uitpuilende Stratumseind, dat daarom aangeduid wordt als de Alpe d’Huez van Eindhoven.

Uitgestorven

In werkelijkheid is de straat zondagmiddag nagenoeg uitgestorven door het druilerige weer, toch klinken de aanmoedigingen via je oortje net zo luid als anders en worden de lopers begeleid door de swingende klanken van een sambaband. Met de tong op de grond wacht na vijf kilometer de Vestdijk en dus het eindpunt. Meteen wordt toestemming gevraagd om een selfie te maken van mijn rood aangelopen hoofd. Daarna wacht de beloning en het bewijs dat ondanks alle toevoegde special effecten de finishlijn wel degelijk echt is: een digitale medaille.