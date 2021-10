Altijd al in een experimentele woning willen wonen? Living Lab 040 zoekt bewoners voor Buurtschap Te Veld in Eindhoven

EINDHOVEN - Altijd al willen experimenteren met wonen in een bijzondere, hippe, duurzame of gerecyclede woning? Met een enorme keuken, een dansvloer en zonder traditionele woonkamer? Misschien met klimwand in plaats van een normale trap? Dan is Living Lab 040 wellicht iets.

Het woonwijkje met 119 experimentele woningen in Buurtschap Te Veld in Eindhoven is op zoek naar bewoners en meedenkers. Dinsdag 19 oktober is de eerste (fysieke) informatieavond over de mogelijkheden, dinsdag 2, maandag 8 en dinsdag 9 (online) november de volgende. Aanmelden kan via de website buurtschapteveld.nl/livinglab040.

Eerste 10-15 woningen snel geplaatst

Het is niet zo dat de toekomstige bewoners helemaal zelf hun eigen woningen bedenken of bouwen. Daarvoor heeft Living Lab 040 contacten met bedrijven en initiatiefnemers van duurzame, compacte, vernieuwende woningen. De eerste tien tot vijftien huurhuizen worden over enkele maanden geplaatst, door bouwers die al vanaf het begin bij het plan zijn betrokken, zegt Monique Donker van het experimentele wijkje binnen Buurtschap Te Veld. Hier komen ook sociale huurwoningen van Woonbedrijf en ‘Thuis én zelfbouwwoningen in een nieuwe versie van Minitopia. De bouw van de eerste woningen is uitgesteld omdat er een bezwarenprocedure loopt tegen de bouwvergunning.

Volledig scherm Impressie van hoe Buurtschap Te Veld aan de Castilliëlaan in Eindhoven, met 670 tijdelijke woningen, er uit zou kunnen zien. © Gemeente Eindhoven

Voor de eerste fase zoekt Living Lab 040 bewoners. Zij zullen wel nog een rol krijgen bij het ontwikkelen van de experimentele huizen, vertelt Donker. ,,We hebben bijvoorbeeld een bedrijf dat woningen bouwt van kleine prefab-modulen. Binnen het standaardsysteem is maatwerk mogelijk. Bij dat flexibele deel worden toekomstige bewoners betrokken. Een ander project gaat uit van het uitwisselen van energie tussen bewoners. Maar hoe gaan we zorgen dat niet iedereen tegelijk een piekvraag aan energie heeft? Daarover is de input van bewoners gewenst.” Ook welkom zijn bewoners die een eigen idee hebben voor een bijzondere woning, maar die niet zelf kunnen realiseren. ,,Wellicht kunnen we die dan koppelen aan een bedrijf", aldus Donker.

Volledig scherm Proeftuin Living Lab 040 aan de Castiliëlaan in Eindhoven biedt uiteindelijk plaats voor 100-120 experimentele woningen. Het is verdeeld in de stadskamer (boven) en buurtkamer (beneden). © Living Lab 040/gemeente Eindhoven

Verder wil Living Lab 040 graag een groep 'meedenkers’ oprichten. Die kunnen ook hun inbreng hebben over nieuwe concepten die zich straks aandienen voor de latere bouw van woningen. Ook zoekt de organisatie ‘denkkracht’ voor de inrichting van de groene buitenruimte én de vorming van een gemeenschap. ,,Nu wordt vaak meteen aan de standaardmoestuin gedacht als het gaat om een plek voor ontmoeting. Maar daarvoor moeten ook andere ideeën te bedenken zijn. En willen bewoners bijvoorbeeld meer diensten afnemen, in plaats van zaken in bezit hebben? Bij dat soort zaken willen we zo snel mogelijk toekomstige bewoners betrekken.”