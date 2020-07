Altijd feest bij Eindhovens studentenhuis Zjem & Confiture in Gagelstraat

De bijzondere naam ontstond door een oud-bewoner met een voorliefde voor jam, waardoor het hele studentenhuis in de Gagelstraat na enige tijd tjokvol stond met de glazen potten die hij van thuis meekreeg. Het later bijgebouwde achterhuis doopten ze Confiture, omdat die kamers iets ruimer en luxueuzer zijn.

De vijftien studenten en huiskat zijn eerlijk verdeeld over studentenhuis Zjem en studentenhuis Confiture, met gezamenlijke tuin maar ieder hun eigen douche, keuken en poetsrooster. Wie in het voorhuis woont, mag niet naar het achterhuis verhuizen en andersom, toch vormen ze samen één hecht huis.

Ongedwongen

Rommelig en ranzig werd het huis omschreven in het juryrapport, toen ze in 2013 de prijs voor leukste studentenhuis wonnen. Toch is er een groot verschil met veel andere typische studentenhuizen, ze zijn niet verbonden aan een dispuut of vereniging. Dus voelt het volgens de bewoners meer ongedwongen. ,,Als iemand zegt wat ik moet doen, word ik boos”, lacht Anne Yi. Bij Zjem & Confiture gelden geen verplichtingen. ,,We zijn een actief huis, maar alles gaat hier vanzelf.”

Hoogtepunt is het jaarlijkse huisfeest, een traditie die al bijna veertig jaar teruggaat. Vorig jaar luidde het thema ‘Atlantis, drinken tot we zinken’, waarbij niet alleen het hele huis een gedaanteverwisseling ondergaat, maar tevens alle bewoners en honderden bezoekers, veelal in zelfgemaakte outfits. Onder hen zijn altijd veel oud-huisgenoten, voor wie er iedere vijf jaar ook een reünie is.

Vrijgekomen kamers zijn erg gewild. ,,De laatste keer hadden we meer dan 70 reacties, van wie er 20 zijn uitgenodigd.” Wie schrijft van een opgeruimd huis te houden, overleeft die eerste schifting sowieso niet. De bewoners beslissen dan vervolgens samen wie het beste in het huis past. ,,Eigenlijk maken we van de kijkavonden gewoon al een feestje en dan kijken we wie het aankan.”