Altijd optimistische en vrolijke docent Nico van Gennip (71) uit Eindhoven 50 jaar in het vak

Vijftig jaar leerkracht! Nico van Gennip (71) viert op 4 januari zijn vijftigjarig jubileum als docent Frans. Op 4 januari 1968 begon hij in Tilburg, in 1973 kwam hij op het Van der Puttlyceum in Eindhoven terecht, dat een jaar later het Bisschop Bekkers College werd en sinds augustus 2017 is Van Gennip in Eindhoven leraar aan het Frits Philips lyceum-mavo.

Van Gennip hield het zo lang vol omdat hij niet alleen les gaf, maar ook andere zaken deed, zoals sectievoorzitter, voorzitter personeelsvereniging en leerling uitwisselingen. Van Gennip: "En wat belangrijk is, is dat ik privé en school goed gescheiden kan houden. Ik ben optimistisch van aard, zie geen beren op de weg en heb nooit slechte zin. Als ik chagrijnig op school zou zijn, hebben ik en de leerlingen er last van."

Respect

Leerling Pien Coopmans (17): "Ik heb hem nog nooit slechte zin zien hebben. Er is geen boos moment geweest. Heel de klas heeft respect voor Van Gennip. Het is altijd leuk bij Frans, we zingen moderne liedjes en kijken films."

In al die jaren veranderde er veel. De leerlingen ook, maar de grootste verandering zit hem toch in de techniek. Van Gennip: "Ik begon met een bandrecorder en een krijtje en nu is er een grote iPad op de muur geschroefd. Het echte lesgeven is niet veranderd. Het gaat er nog steeds om op een zo leuk mogelijke manier het vak over te brengen. De mooiste momenten waren de uitwisselingen met Versailles en Pisa. Dat waren topreizen. Ik had eigenlijk een dagboek bij moeten houden, want dan had ik nu een boek kunnen schrijven."

Vrolijk