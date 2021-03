Altijd wordt er met de ic-patiënt gepraat, omdat niemand weet wat ze meemaken in hun slaap

Video Oud-minister Max Steenberg­he (1899-1972) voor even terug door profiel­werk­stuk achter­klein­zoon uit Eindhoven

28 maart EINDHOVEN - Bij zijn overlijden in 1972 kwamen er condoleances van koningin Juliana en Frits Philips. Iedereen kende minister Max Steenberghe. Zijn naar hem vernoemde achterkleinzoon brengt hem weer even over het voetlicht in zijn profielwerkstuk.