Alweer een auto in vlammen op Cavallilaan in Eindhoven

Mark van Bommel over PSV: ‘Natuurlijk zijn er zorgen, maar het is niet slecht’

0:07 Na de derde tik op rij voor PSV vond Mark van Bommel opnieuw dat zijn ploeg te makkelijk goals tegen krijgt en moeite heeft met het benutten van kansen. ,,We moesten snel herstellen van de 1-0 en daar hebben we even tijd voor nodig gehad”, zei hij na een remise in Enschede, waar promovendus FC Twente knap stand hield tegen PSV.