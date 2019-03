Alwéér een overval in Eindhoven: boomlange man bedreigt personeel Jumbo met wapen, verliest geld tijdens vlucht

PSV pakt met contract tot 2022 door met Ihattaren, die Europese top de deur wijst

17:38 PSV heeft het contract van de talentvolle Mohammed Ihattaren per direct opengebroken en verlengd tot 2022. Het net 17-jarige toptalent beleeft dit jaar zijn doorbraak in Eindhoven. Vorig jaar in maart ondertekende hij zijn eerste contract en dat wordt nu met een jaar verlengd. Langer mag niet, omdat Ihattaren nog geen 18 jaar is.