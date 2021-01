Alzheimer Café Eindhoven online samen met Alzheimer Café B.O.S.

Vlemmix wil Kamerlid worden en probeert het gewoon weer: ‘Misschien is vier keer wel scheeps­recht’

17 januari EINDHOVEN/VELDHOVEN - Johan Vlemmix probeert het in maart gewoon nog een keer. Na drie eerdere vergeefse pogingen om in de Tweede Kamer te komen, hoopt hij dat nu met de De Feestpartij (DFP) eindelijk wél voor elkaar te krijgen. ,,De mensen zitten redelijk in de put, daar moet snel verandering in komen.”